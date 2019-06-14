Житель Сортавалы получил условный срок за ложный донос

Сортавальский суд приговорил жителя Карелии к условному сроку за ложное сообщение о краже в его собственном доме.

В феврале 33-летний житель Сортавалы распивал спиртное с сожительницей. Они поссорились, и мужчина лег спать. Ночью он проснулся и обнаружил, что подруга ушла, предварительно заперев его снаружи на навесной замок.

Сожителю захотелось выпить, он взял 1 тысячу рублей, оба мобильных телефона, разбил стекло на веранде и отправился за добавкой. А телефоны где-то потерял.

Утром женщина вернулась домой, а мужчина, испугавшись, заявил, что кто-то проник в дом и забрал деньги и телефоны. После этого сортавалец написал заявление в полицию.

История вызвала у полицейских много вопросов, они еще раз внимательно побеседовали с "потерпевшим". В результате "пострадавший" сознался во вранье и написал явку с повинной.

За заведомо ложный донос о совершенном преступлении председатель Сортавальского суда Сергей Мирошник на днях приговорил злоумышленника, который ранее судим за кражу, к 1 году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.