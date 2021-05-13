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Житель Карелии не стал омрачать судимостью биографию приезжего из Ленобласти и простил ему кражу

Новости. Происшествия
12:20, 14 Мая 2021
фото: © freepik.com/wayhomestudio
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Костомукшанин простил приезжего из Ленобласти, укравшего его телефон, сообщили в МВД Карелии.

Прошлой осенью в полицию Костомукши поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что у него украли мобильный телефон стоимостью более 9 тысяч рублей. Мужчина предположил, что мог выронить гаджет в такси. Костомукшанин пытался дозвониться на личный номер, однако слышал лишь одно: «вызываемый абонент недоступен». По статье «кража» было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен 35-летний житель Ленинградской области. Он дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием.

Обвиняемый рассказал, что приехал в Костомукшу по личным делам.В день происшествия отдыхал в компании друзей, а после застолья вызвал такси до места временного проживания. В машине под передним пассажирским сиденьем он обнаружил чужой смартфон. Водителю сообщать о находке не стал, а спрятал его в своем кармане. Затем мужчина избавился от сим-карты и начал пользоваться найденным гаджетом, не пытаясь отыскать владельца.

Житель Ленобласти раскаялся в содеянном и добровольно отдал телефон собственнику. Потерпевший, не имея претензий к обвиняемому, принял решение не омрачать судимостью его биографию. В результате уголовное дело было прекращено. Тем не менее, мужчине все-таки выплатит судебный штраф.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-05-14 12:52:59
В другой раз пусть сам ищет.
Гость
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