Житель Вологды по дороге в Петрозаводск украл три дорогих телефона

Вологодский рецидивист вынес три гаджета из магазина в Костомукше.

В костомукшскую полицию с заявлением о краже товара обратился представитель магазина цифровой и бытовой техники. Он сообщил, что неизвестный похитил с витрины три мобильных телефона. Причиненный организации ущерб составил 72 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Момент совершения имущественного преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале. Полицейские установили личность подозреваемого – 34-летнего ранее судимого жителя Вологды. Как выяснилось, мужчина уехал из Костомукши, но затем его задержали в Петрозаводске.

Мужчина признался в краже и рассказал, что, совершил преступление, следуя с девушкой в карельскую столицу. Часть похищенного – один мобильный телефон – он продал в пути. То, что не успел, стражи порядка изъяли в ходе личного досмотра.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, житель Карелии вломился в квартиру соседа, украл телефон и списал деньги со счета.