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Новости. Общество
09:40, 30 Мая 2018

Житель Заозерья возмутился ночным закрытием понтонного моста в Соломенном

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Житель Заозерья, известный в Петрозаводске предприниматель Александр Лукьянов возмутился ночным закрытием понтонного моста.

Напомним, ранее мэрия сообщала о временном перекрытии моста.

"Вот скажите, до какой степени идиотизма нужно докатиться, что бы прервать с 23.00 до 4 утра единственную транспортную артерию на территории города Петрозаводска, а именно пресловутый типо новый ужасный паром в Соломенном? Что нужно делать с новым знаменитым паромом ночью, аж пять часов? Какая такая необходимость чинить этот совершено новый чудо инженерной мысли паром. И почему для таких целей было не предусмотреть альтернативный вариант?" – написал Александр Лукьянов в Fаcebook.

"Куча людей сегодня не смогли попасть домой в свои не государством построенные дома. Но и это не самое страшное туристическо привлекательном Петрозаводске с грязными улицами и не работающим уличным освещением. Страшно, что целые улицы города и жители этих улиц старики, дети и трудоспособное население остались один на один со своими проблемами и вопросами скорой помощи, пожарных, полиции. И что ведь интересно, что говорят, что якобы оповещали. Так я это смог узнать лишь потому, что знаю личный телефон работающего на пароме человека", - отметил Александр Лукьянов.

"Такой тупизны даже в перестройку себе не позволяли. Это давно не мой родной город Петрозаводск это какой-то уже Бангладеш который покидают люди не заграницу , а в другие адекватные пока еще регионы. Это страшная картина", - добавил предприниматель.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ivancho
2018-05-30 10:02:52
О ремонте предупреждали. Машины спецслужб пропускали. Ремонт специально проводили ночью. Объезд через Шуйскую есть. Но все равно Бангладеш. Однако.
АК
2018-05-30 10:21:43
Ivancho, хочу добавить: с 23-00 до 4-00 нормальные люди уже давно дома спят, а не шарахаются на машинах и мешают спать другим.
XEON
2018-05-30 11:39:39
АК, Так предприниматели не нормальные серые мыши . А нормальные серые мыши могут сидеть в норах хоть с 18 .00 до 6.00 а потом по открытому мосту на работу . А в Бангладеше общественный транспорт лучше , он не принадлежит местным политикам вождям .
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