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Новости. Общество
08:20, 01 Ноября 2019
фото: pixabay.com/

Жители деревни в Карелии вынуждены пользоваться желтой водой с маслянистыми пятнами

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В течение нескольких месяцев из колонки в деревне Вилга течет грязная вода, в качестве которой не сомневаются в местном "Водоканале".

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница деревни Вилга Прионежского района, где из колонки у дома №35 по Прионежскому шоссе с июля течет вода сомнительного качества.

Желто-коричневой жидкостью с маслянистыми пятнами вынуждены пользоваться жильцы двух домов-бараков на 4 квартиры. Люди ежемесячно получают квитанции за воду – платить нужно 78 рублей каждому проживающему в квартире.

"С июля обращаюсь в "Водоканал Прионежский" с просьбой решить проблему с водой, но ничего не меняется. В ответ слышу бесконечные обещания. Сотрудники и директор "Водоканала" утверждают, что вода соответствует допустимым значениям, исходя из данных экспертизы Роспотребнадзора. Просто нужно пропустить ее 5 минут. Еще один совет от сотрудников - ходите на другую колонку через дорогу, которая находится подальше", - рассказала жительница деревни Екатерина Кашкар.

В Вилге сомневаются, что сотрудники Роспотребнадзора брали пробу воды из их колонки. Когда жильцы звонили в данную организацию, им заявили, что подобные экспертизы проводит центр гигиены и эпидемиологии. Местные жители сами пока исследований не заказывали, надеясь, что "Водоканал Прионежский" все же начнет предоставлять качественную услугу.

"Куда податься, что бы этот вопрос решили, как можно скорее?" - вопрошают жители двух деревенских домов.

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Комментарии

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Сеня
2019-11-01 08:45:04
Хе Хе , надо проверить эту воду на директоре "Водоканала Прионежский" , пусть попьёт , если выживет -вода нормальная .
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