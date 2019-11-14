Жителей еще одного района Петрозаводска в ноябре ждут отключения электроэнергии

В течение двух недель жителей Пятого посёлка ожидают отключения электричества, сообщили в администрации Петрозаводска.

Специалисты проводят работы на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения.

С 14 по 29 ноября жителей Пятого посёлка (Железнодорожный район) ожидают отключения электричества. Это будет происходить ежедневно в период с 9.00 до 16.00 примерно на полтора часа в сутки.

Неудобства коснутся потребителей в связи с производством работ на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения "Электрические сети железной дороги".