Жителей юга Карелии предупреждают о заморозках до -3 градусов

В ЕДДС карельской столицы предупредили об опасном явлении.
Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска со ссылкой на ЦГМС республики, с 10 по 12 июня ночью и утром местами по Карелии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1, -3 градусов.
Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.
Ранее специалисты Гидрометцентра рассказали, когда в Карелию придет потепление.
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