Теплая осень продолжит радовать жителей Карелии 2 октября

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фото: © "Столица на Онего"
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О погоде в пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу, 2 октября, будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный слабый.
Временами туман.

Температура воздуха ночью +4, +6° градусов, днем +12, +14° градусов.
Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии ночью и утром местами туман. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, местами  похолодает до -1°С, днем +11, +16 градусов.

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