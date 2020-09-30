Теплая осень продолжит радовать жителей Карелии 2 октября

О погоде в пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу, 2 октября, будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный слабый.

Временами туман.



Температура воздуха ночью +4, +6° градусов, днем +12, +14° градусов.

Атмосферное давление будет слабо расти.



В Карелии ночью и утром местами туман. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, местами похолодает до -1°С, днем +11, +16 градусов.