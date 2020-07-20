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Жителей Карелии 22 июля ждет сильный дождь и прохладная погода

Новости. Погода
17:00, 21 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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О погоде на среду рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 22 июля будет облачно. Пройдет дождь, ночью сильный. Ветер переменный слабый.

Ночная температура составит +13, +15 градусов, днем ожидается +17, +19.

В районах республики также будет облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные, ночью на севере небольшие. Днем в отдельных районах возможна гроза.

Ветер восточных направлений, днем на юге западный умеренный.

Ночью похолодает до +12, +17, днем воздух прогреется до +16, +21 градуса.

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