Жителей Карелии 22 июля ждет сильный дождь и прохладная погода

О погоде на среду рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 22 июля будет облачно. Пройдет дождь, ночью сильный. Ветер переменный слабый.
Ночная температура составит +13, +15 градусов, днем ожидается +17, +19.
В районах республики также будет облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные, ночью на севере небольшие. Днем в отдельных районах возможна гроза.
Ветер восточных направлений, днем на юге западный умеренный.
Ночью похолодает до +12, +17, днем воздух прогреется до +16, +21 градуса.
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