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Жителей Карелии бесплатно научат строить корабли

Новости. Общество
17:40, 19 Января 2022
фото: vk.com/morclub_po / «Полярный Одиссей»

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Морской клуб «Полярный Одиссей» приглашает желающих на занятия в «Школу поморской культуры».

Морской клуб-музей «Полярный Одиссей» организовал «Школу поморской культуры», занятия в которой будут бесплатными. Об этом информирует в соцсети управление культуры администрации Петрозаводска.

Сообщается, что «Школа поморской культуры» будет интересна тем, кто мечтает путешествовать и хочет научиться строить настоящие корабли.

«Вас ожидают интересные теоретические и практические занятия по устройству судна, его вооружению и управлению. Увлечённые реконструкцией XVII века пополнят петровский экипаж, приобретут практические навыки хождения под парусом. В процессе обучения будет осуществляться постройка копии ботика „Святитель Николай“, который примет участие в праздничных мероприятиях Дня города Петрозаводска, посвящённых 350-летию со дня рождения Петра I», — говорится в сообщении.

Период обучения для проживающих в Петрозаводске — с 20 января, для участников из районов республики — с 1 февраля по 1 июня.

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