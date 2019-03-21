Жителей Карелии будут судить за незаконную рубку леса

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В Медвежьегорском районе мужчины срубили деревья на сумму свыше 27 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
Карельская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Медвежьегорского района, обвиняемых в незаконной порубке.
В декабре обвиняемые совершили незаконную рубку лесных насаждений, причинив ущерб государству на общую сумму 27,8 тысячи рублей.
При задержании у них была изъята незаконно спиленная древесина, а также орудие совершения преступления – бензопила.
Свою вину в совершении преступления обвиняемые признали в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Медвежьегорский районный суд Республики Карелия для рассмотрения по существу.
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