Жителей Карелии наказали за избиение жителя Финляндии

Костомукшским горсуд признал мужчину и женщину виновными в разбойном нападении на гражданина Финляндии.

Как рассказал заместитель прокурора города Костомукша Александр Рогаткин, после того, как женщина нанесла по голове финна один удар стеклянной бутылкой, мужчина избил его. Затем, указанные лица похитили у жителя Финляндии его имущество.

Кроме того, мужчина обвинялся в совершении еще двух краж и одного грабежа. Указанный мужчина осужден на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Женщина осуждена на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.