Жителей Карелии предупредили об особой осторожности на дороге

В республике в скором времени ожидается смена погоды.

В Карелии отступают морозы, а с 8 января будет идти снег, от небольшого до умеренного, и возможна гололедица. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в ГИБДД республики.

В Госавтоинспекции порекомендовали водителям ознакомится с дорожной ситуацией перед поездкой, избегать выезда на «встречку» и резких маневров.

Кроме того, особую осторожность на дороге, по словам автоинспекторов, должны проявлять пешеходы. Переходить проезжую часть необходимо только в установленных местах и убедившись в безопасности, а при движении в темное время суток надо оснастить одежду световозвращающими элементами.