В Карелии свидетелей обвиняют в даче ложных показаний на суде

В Сортавале мужчины ответят за дачу ложных показаний на следствии и в суде, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июне Сортавальский городской суд привлек к ответственности 23–летнего местного жителя.

В рамках расследования уголовного дела о разбойном нападении были допрошены два друга обвиняемого.

Оба свидетеля на стадии предварительного расследования утверждали, что их друг не совершал преступления. Один из них в дальнейшем подтвердил свои слова в суде, показания второго свидетеля в связи с его неявкой в суд были оглашены в судебном заседании.

К показаниям свидетелей суд отнесся критически, посчитав, что таким способом они пытались помочь своему другу избежать ответственности за преступление.

На мужчин завели уголовные дела. Расследование дел находится на контроле прокуратуры города.