В Карелии свидетелей обвиняют в даче ложных показаний на суде

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В Сортавале мужчины ответят за дачу ложных показаний на следствии и в суде, сообщили в прокуратуре Карелии.
В июне Сортавальский городской суд привлек к ответственности 23–летнего местного жителя.
В рамках расследования уголовного дела о разбойном нападении были допрошены два друга обвиняемого.
Оба свидетеля на стадии предварительного расследования утверждали, что их друг не совершал преступления. Один из них в дальнейшем подтвердил свои слова в суде, показания второго свидетеля в связи с его неявкой в суд были оглашены в судебном заседании.
К показаниям свидетелей суд отнесся критически, посчитав, что таким способом они пытались помочь своему другу избежать ответственности за преступление.
На мужчин завели уголовные дела. Расследование дел находится на контроле прокуратуры города.
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