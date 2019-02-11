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Новости. Общество
12:20, 11 Февраля 2019
фото: ТАСС / Алексей Майшев

В Карелии свидетелей обвиняют в даче ложных показаний на суде

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В Сортавале мужчины ответят за дачу ложных показаний на следствии и в суде, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июне Сортавальский городской суд привлек к ответственности  23–летнего местного жителя.

В рамках расследования уголовного дела о разбойном нападении были допрошены два друга обвиняемого. 

Оба свидетеля на стадии предварительного расследования утверждали, что их друг не совершал преступления. Один из них в дальнейшем подтвердил свои слова в суде, показания второго свидетеля в связи с его неявкой в суд были оглашены в судебном заседании.

К показаниям свидетелей суд отнесся критически, посчитав, что таким способом они пытались помочь своему другу избежать ответственности за преступление.

На мужчин завели уголовные дела. Расследование дел находится на контроле прокуратуры города.

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