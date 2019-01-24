Жителей Карелии осудили за поджог полицейских автомобилей

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Сортавальский городской суд дал "условки" двум местным жителям, которые подожгли полицейские автомобили, сообщили в прокуратуре Карелии.
Октябрьской ночью пьяные 25-летние мужчины нанесли металлическими предметами удары по кузову, стеклам и устройству подачи специальных звуковых и световых сигналов, установленных на двух автомобилях ДПС.
Затем злоумышленники облили машины легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли одну из них. Огнем автомобиль был полностью уничтожен.
С учетом обстоятельств дела и личностей подсудимых суд назначил одному подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, второму – 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
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