Жителей Карелии осудили за поджог полицейских автомобилей

Сортавальский городской суд дал "условки" двум местным жителям, которые подожгли полицейские автомобили, сообщили в прокуратуре Карелии.

Октябрьской ночью пьяные 25-летние мужчины нанесли металлическими предметами удары по кузову, стеклам и устройству подачи специальных звуковых и световых сигналов, установленных на двух автомобилях ДПС.

Затем злоумышленники облили машины легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли одну из них. Огнем автомобиль был полностью уничтожен.

С учетом обстоятельств дела и личностей подсудимых суд назначил одному подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, второму – 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.