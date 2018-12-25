Жители Сортавалы по пьянке подожгли полицейские машины

В Карелии два жителя Сортавалы пойдут под суд за умышленное повреждение и поджог служебных автомобилей полиции.

Прокурор Сортавалы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 25-летних горожан, которые обвиняются в повреждении и поджоге двух служебных полицейских автомобилей, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в октябре 2018 года молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, металлическими предметами нанесли повреждения двум служебным полицейским автомобилям, после чего облили машины бензином и подожгли одну из них. Автомобиль сгорел дотла.

Как выяснилось, один из обвиняемых имеет судимость по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Уголовное дело направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.