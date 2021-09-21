Жителей Карелии ожидает дождливая суббота

В большинстве районов республики 25 сентября пройдут дожди, предупредили в карельском Гидрометцентре.

В Петрозаводске в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой, днем умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +5, +7°С, днем немного поднимется до +7, +9°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Облачно с прояснениями будет и в районах Карелии. В большинстве районов пройдет небольшой, днем местам умеренный дождь.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2, +7°С, днем столбик термометра в разных районах поднимется до +6, +11°С.