Жителей Карелии предупредили о надвигающихся сложных условиях на дорогах республики

Мороз в ближайшее время осложнит дорожные условия, предупредили в Госавтоинспекции Карелии.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, в ближайшее время на всей территории республики температура понизится до -8, в северных районах и до -13 градусов. Такая температура может осложнить дорожные условия.
В Госавтоинспекции призывают водителей быть аккуратными и осторожными, избегать совершения резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, грамотно выбирать скоростной режим.
Ранее в МЧС Карелии предупредили об опасной изморози.
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