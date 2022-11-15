Жителей Карелии предупредили о надвигающихся сложных условиях на дорогах республики

Мороз в ближайшее время осложнит дорожные условия, предупредили в Госавтоинспекции Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в ближайшее время на всей территории республики температура понизится до -8, в северных районах и до -13 градусов. Такая температура может осложнить дорожные условия.

В Госавтоинспекции призывают водителей быть аккуратными и осторожными, избегать совершения резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, грамотно выбирать скоростной режим.

Ранее в МЧС Карелии предупредили об опасной изморози.