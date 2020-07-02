Жителей Карелии предупредили об опасности гадюк

Яд гадюки опасен и даже может быть смертелен для человека, особенно, чем ближе укус к голове, сообщили в МЧС Карелии.

Гадюка обыкновенная – относительно небольшая змея: общая длина ее тела с хвостом может достигать 75 см. Голова у гадюки ясно отграничена от шеи, и на ее верхней стороне кроме мелких щитков есть три крупных (лобный и два теменных). Кончик морды, если смотреть сверху, закруглен.

Яд гадюки оказывает на организм гемолитическое воздействие. При укусе развиваются местные явления: боль, отек и множественные кровоизлияния в области укуса. Кроме того, происходят внутренние кровоизлияния в различных органах тела, появляются тромбозы сосудов. На месте укуса чаще всего остаются две глубокие ранки от ядовитых зубов (иногда ранка бывает одна).

Неверные действия при оказании помощи часто приносят не меньший ущерб здоровью, чем сам укус змеи.

Что делать при встрече со змеей?

Если вам все-таки встретилась змея, нужно постараться обойти ее. Нельзя загораживать ей дорогу к отступлению, чтобы она не расценила это как угрозу и не ответила нападением.

Если змея не уползла, а зашипела и приняла угрожающую позу, необходимо медленно и без резких движений отступать назад.

Чего нельзя делать при укусе змеи:

• разрезать место укуса крестообразно или вырезать пораженный участок;

• прижигать ранку раскаленными на огне предметами, углями от костра, порохом;

• совершенно бесполезно и даже опасно прижигать место укуса едким калием, азотной, серной и карболовой кислотами или керосином, а также закрывать паутиной и присыпать землей;

• нельзя накладывать жгут выше места укуса.

Следует помнить, что алкоголь не только не является противоядием, а, наоборот, усиливает действие яда и затрудняет его выведение из организма!

Что нужно делать для оказание первой помощи укушенному змеёй:

• сразу после укуса уложить пострадавшего и обеспечить ему полный покой;

• в первые секунды после укуса, надавливая пальцами, раскройте ранку и начните энергично отсасывать яд ртом;

• ранку надо продезинфицировать и наложить стерильную повязку;

• для того чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте подвижность пострадавшего органа;

• давайте пострадавшему больше чая, бульона или воды (от кофе, как возбуждающего средства, лучше отказаться);

• постарайтесь немедленно доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, транспортируя его на носилках;

• в случае необходимости проводите продолжительное искусственное дыхание и массаж сердца.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону – 01 (с сотовых телефонов – 010, 101, 112).

Единый "телефон доверия" главного управления МЧС России по Карелии – (88142) 79-99-99.