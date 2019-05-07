Жителей Карелии предупредили об опасности перехода на "цифру"

В связи с переходом на цифровое телевидение активизировались мошенники, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

В связи с отключением аналогового телевидения и переходом Республики Карелия на "цифру" активизировались коммерческие организации, выдающие себя за представителей власти и предлагающие за плату приобрести и установить оборудование для просмотра цифрового эфирного телевидения.

В настоящее время для жителей Республики Карелия организована региональная "горячая линия" по переходу на цифровое телевидение. Все интересующие вопросы можно уточнить по телефону 8-800-200-33-60. Звонок бесплатный.

Операторы "горячей линии" также принимают заявки жителей республики на оказание помощи волонтёрами. Волонтёры подключают оборудование заявителей для просмотра цифрового телевидения на безвозмездной основе.