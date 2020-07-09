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Жителей Карелии предупредили об ухудшении погоды

Новости. Погода
17:10, 10 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
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Непогода обрушится на республику 11 июля, сообщили в МЧС Карелии.

Днем 11 июля по южным и центральным районам, а ночью 12 июля на северо-востоке республики ожидается сильный дождь, порывы ветра до 15-20 м/с, на акваториях крупных водоёмов до 23 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы,  а также Петрозаводск и Костомукша.

Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

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