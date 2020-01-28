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Жителей Карелии предупреждают об изменении расписания междугородних рейсов

Новости. Общество
15:30, 29 Января 2020
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Утренний рейс до Санкт-Петербург отменен, сообщили на сайте Карелавтотранса.

С 29 января перевозчиком "Нордлайн" временно приостанавлено выполнение рейса по маршруту № 802 "Петрозаводск – Вытегра" отправлением с автовокзала  Петрозаводска в 12.00 по нечетным дням (из Вытегры по четным дням в 7.30). 

С 3 февраля вносятся изменения в расписание движения автобуса маршрута № 518 "Петрозаводск – Видлица через Олонец". Рейс продлевается до п. Салми и будет выполняться отправлением с автовокзала Петрозаводска в 11.00 (вместо 14.15) по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Со второго февраля перевозчиком "Эколайн рус" приостанавливается выполнение ежедневного рейса по маршруту № 1098 "Петрозаводск – Санкт-Петербург" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 11.30 (из Санкт-Петербурга в 14.15).

Ранее сообщалось, что инспекторы обнаружили на автовокзале Петрозаводска автобус с неисправностями.

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