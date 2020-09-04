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Жителей Карелии приглашают на "Кросс нации"

Новости. Спорт
15:13, 04 Сентября 2020
фото: © Сергей Юдин
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Традиционный всероссийский день бега пройдет 19 сентября, сообщили в Минспорта Карелии.

В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" пройдет традиционный всероссийский день бега "Кросс нации-2020".

Самый масштабный праздник планируется организовать в Петрозаводске на "Спартаке".

Для участников будут доступны 5 дистанций в зависимости от возрастных категорий:

- мальчики, девочки 2011 г.р. и младше – 1 км;
- юноши, девушки 2001 г.р. и младше – 4 км;
- мужчины, женщины 2000 г.р. и старше – 4 км;
- женщины, юноши 20001 г.р. и младше – 8 км;
- девушки 2001 г.р. и младше – 6 км;
- мужчины 2000 г.р. и старше – 12 км.

Электронная регистрации доступна с 7 по 13 сентября по ссылке.

Комиссия по допуску участников будет работать с 14 по 19 сентября с 10.00 до 17.00 на РСК "Курган".

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