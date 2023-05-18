Жителей Карелии приглашают на службу в Донецк за зарплату от 60 тысяч рублей в месяц

Управление Росгвардии приглашает служить по контракту жителей Карелии старше 19 лет без судимостей и со средним образованием.

В пресс-службе Росгвардии Карелии сообщили о наборе на контрактную службу, которую необходимо будет проходить в войсковой части Донецка.

Заключившим контракт обещают денежной довольствие от 60 тысяч рублей в месяц с учетом вычета налогов, без надбавок за выслугу лет и классность. Кроме того, предусмотрена льготная выслуга лет для назначения пенсии — 1 день участия в выполнении задач за 3 дня, а также выплата двойного оклада денежного содержания, установленного военнослужащим.

Рассматриваются кандидаты на контрактную службу в возрасте от 19 лет, с образованием от 9 классов, отсутствием судимости и привлечением к уголовной ответственности.

Заключившим контракт будут предоставляться социальные гарантии — накопительная ипотека, бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение, страхование жизни и здоровья. Возможность получить бесплатное высшее образование.