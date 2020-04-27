Жителей Карелии приглашают на учебу в заведения ФСБ

Проводится подбор кандидатов в учебные заведения ФСБ и ФСО России на 2021-2022 учебные годы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Карелии.
Программы подготовки высшего и среднего профессионального образования по специальностям:
- правовое обеспечение национальной безопасности;
- пограничная деятельность;
- психология служебной деятельности;
- многоканальные телекоммуникационные системы;
- специальные радиотехнические системы;
- эксплуатация средств геоинформационного обеспечения;
- информационные системы;
- морское судовождение;
- техническое обеспечение кораблей береговой охраны.
Для обучения принимаются граждане РФ мужского пола с образованием не ниже среднего (полного) общего, годные по состоянию здоровья (группа здоровья А, Б):
1) не проходившие военную службу, в возрасте от 16 лет до 21 года включительно;
2) прошедшие военную службу по призыву и проходящие военную службу по контракту – до 24 лет включительно.
Более подробную информацию о поступлении можно получить в управлении на ул. Андропова, 5. Телефоны 73-86-82, 8-931-700-75-99, а также на сайте.
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