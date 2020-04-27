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Жителей Карелии приглашают на учебу в заведения ФСБ

Новости. Общество
17:20, 27 Апреля 2020
фото: © Карты Google
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Проводится подбор кандидатов в учебные заведения ФСБ и ФСО России на 2021-2022 учебные годы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Карелии.

Программы подготовки высшего и среднего профессионального образования по специальностям:

- правовое обеспечение национальной безопасности;
- пограничная деятельность;
- психология служебной деятельности;
- многоканальные телекоммуникационные системы;
- специальные радиотехнические системы;
- эксплуатация средств геоинформационного обеспечения;
- информационные системы;
- морское судовождение;
- техническое обеспечение кораблей береговой охраны.

Для обучения принимаются граждане РФ мужского пола с образованием не ниже среднего (полного) общего, годные по состоянию здоровья (группа здоровья А, Б):

1) не проходившие военную службу, в возрасте от 16 лет до 21 года включительно;
2) прошедшие военную службу по призыву и проходящие военную службу по контракту – до 24 лет включительно.

Более подробную информацию о поступлении можно получить в управлении на ул. Андропова, 5. Телефоны 73-86-82, 8-931-700-75-99, а также на сайте.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-27 18:21:51
Навальнят не возьмут
Изя
2020-04-27 17:39:28
Неплохо там , на Гелендвагенах научат массово ездить , хоть красивую жизнь увидят чьи то родственники . :)
кир
2020-04-27 17:27:27
Самобытных не брать. Практика показала, что их дети всё равно уезжают на ПМЖ во враждебную страну. :)
Гость
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