Жителей Карелии приглашают на учебу в заведения ФСБ

Проводится подбор кандидатов в учебные заведения ФСБ и ФСО России на 2021-2022 учебные годы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Карелии.

Программы подготовки высшего и среднего профессионального образования по специальностям:



- правовое обеспечение национальной безопасности;

- пограничная деятельность;

- психология служебной деятельности;

- многоканальные телекоммуникационные системы;

- специальные радиотехнические системы;

- эксплуатация средств геоинформационного обеспечения;

- информационные системы;

- морское судовождение;

- техническое обеспечение кораблей береговой охраны.



Для обучения принимаются граждане РФ мужского пола с образованием не ниже среднего (полного) общего, годные по состоянию здоровья (группа здоровья А, Б):



1) не проходившие военную службу, в возрасте от 16 лет до 21 года включительно;

2) прошедшие военную службу по призыву и проходящие военную службу по контракту – до 24 лет включительно.



Более подробную информацию о поступлении можно получить в управлении на ул. Андропова, 5. Телефоны 73-86-82, 8-931-700-75-99, а также на сайте.