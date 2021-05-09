Жителей Карелии приглашают попутешествовать по местам воинской славы виртуально

Виртуальные путешественники могут посетить более 40 объектов, нанесенных на интерактивную карту «Воинская слава Карелии».

Как рассказали в администрации Петрозаводска, объекты военной истории, расположенные на территории Петрозаводска и районов Карелии, теперь можно увидеть виртуально. Такие возможности предоставляет сайт «Воинская слава Карелии». На главной странице ресурса, созданного для интерактивных путешественников, размещена информация о нескольких десятках памятных мест. Сайт «Воинская слава Карелии» позволит детально разглядеть их с помощью 3D панорамы.

Проект разработан на грантовые средства республики Карельской республиканской общественной организацией по поиску и увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Союз поисковых отрядов Карелии при участии АНО «Достояние Карелии».