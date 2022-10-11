Жителей Карелии приглашают пройти опрос о трудовой миграции

Проектный офис развития Арктики проводит анонимный опрос для тех, кто постоянно или временно проживает и работает в Арктической зоне РФ.

На основе результатов опроса будет проведено исследование по трудовой миграции в Арктике.

«Мы хотим изучить социально-психологические факторы трудовой миграции в Арктике. Нам важно оценить не просто рациональные мотивы человека — карьера, зарплата, квартира, машина, в нашем случае это очевидно. Но и невидимые, субъективные составляющие „жизненного мира“ профессионалов, переехавших в Арктику. Мы оцениваем разные социально-психологические факторы, например, соответствует ли теперешняя работа „идеалу, делу жизни“ и легко ли переносится разлука с семьей и родными местами. Кроме того, мы изучаем установку на закрепление, приживание в Арктике, что важно для выстраивания различных демографических подходов на Севере, удержание на территории профессионалов, представителей особо важных для Арктики специальностей», — сказал генеральный директор проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

Принять участие в опросе можно по ссылке.

Ранее проектный офис развития Арктики уже проводил несколько опросов о жизни в Арктической зоне, например, об отношении к экологии. С его результатами можно ознакомиться здесь.