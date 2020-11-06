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Жителей Карелии призвали "отнестись с пониманием" к задержкам документов, необходимых для больничных по коронавирусу

Новости. Общество
16:07, 07 Ноября 2020
фото: pixabay
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Карельское Управление Роспотребнадзора признало задержки с оформлением документов, необходимых для самоизоляции и получения больничных людьми, бывшими в контакте с коронавирусными больными.

Об этом сообщила руководитель Управления Людмила Котович в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

Она напомнила, что люди, находившиеся в контакте с больными коронавирусом, должны получить постановление главного санитарного врача.

"Постановление об изоляции…, которое обязывает человека, бывшего в контакте, находиться на самоизоляции, не посещать общественные места, работу, учебу и прочие места. Нагрузка очень большая, и я хочу в связи с этим обратиться к населению, чтобы они с пониманием отнеслись к этой ситуации. Они обязательно получат и больничный лист и получат наше постановление… Мы стараемся и хочу успокоить население, что да, задержки есть безусловно, мы этого не скрываем, чтобы отнеслись с пониманием - они все получат больничный лист и все будет оплачено", - заявила Котович.

 

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