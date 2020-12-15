Жителей Карелии просят оценить для президента качество своей жизни

Общероссийский народный фронт проводит опрос жителей регионов о качестве жизни.

"Опрос проводится в срок с 14 по 20 декабря с целью сбора мнения граждан о качестве жизни, в том числе об условиях проживания, общественном транспорте, социальной инфраструктуре, питьевой воде и многом другом. Ваши ответы позволят оценить ситуацию в каждом регионе и в стране в целом", - пишут в паблике ОНФ в Карелии.

По информации общественников, результаты опроса будут представлены на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.

Пройти опрос можно здесь.

Ранее житель Карелии обратился к Путину с жалобой на вырубку леса в Прионежье.