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15.12.2020 20:40

Жителей Карелии просят оценить для президента качество своей жизни

Новости. Общество
18:20, 16 Декабря 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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Общероссийский народный фронт проводит опрос жителей регионов о качестве жизни.

"Опрос проводится в срок с 14 по 20 декабря с целью сбора мнения граждан о качестве жизни, в том числе об условиях проживания, общественном транспорте, социальной инфраструктуре, питьевой воде и многом другом. Ваши ответы позволят оценить ситуацию в каждом регионе и в стране в целом", - пишут в паблике ОНФ в Карелии.

По информации общественников, результаты опроса будут представлены на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.

Пройти опрос можно здесь.

Ранее житель Карелии обратился к Путину с жалобой на вырубку леса в Прионежье.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-16 18:44:03
Раньше не ели столько. Хорошо живем. Нет вопросов.
театральный критик
2020-12-16 18:33:26
Сейчас начнется :)
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