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Жителей Карелии просят поделиться «Ромашковым счастьем»

Новости. Общество
14:23, 04 Августа 2021
фото: © pixbay

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Карельское отделение общероссийской организации "Союз женщин России" приглашает принять участие в творческом фешмобе "Ромашковое счастье".

Принять участие в летнем флешмобе «Ромашковое счастье» приглашаются творческие и активные семьи, проживающие в Карелии, сообщается в паблике «Карельское региональное отделение СЖР».

Флешмоб «Ромашковое счастье» стартовал 8 июля, в День семьи, любви и верности, и завершится 1 октября, в Международный день пожилого человека.

Флешмоб проводится по следующим номинациям:

1. «Семейная вкуснятина»: в данной номинации участники предоставляют фото блюда, приготовленного по любимым семейным рецептам руками всех или одного члена семьи с приложением самого рецепта (на фото – само блюдо и те, кто его готовил);

2. «Семья в объективе»: участники присылают фотографии на тему «Семья» в формате JPG: это должны быть фото семей, которые прожили в браке не менее 25 лет (Серебряная свадьба)
Фотографии должны быть ясными, четкими, качественными.

3. «Самая трогательная история любви»: принимаются эссе, рассказы, истории о том, при каких необычных и удивительных обстоятельствах познакомились ваши родители, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, а затем это знакомство переросло в крепкий и дружный семейный союз.

На каждую номинацию принимаются не более 1 творческой работы от одного участника.

«Поколения, объединяйтесь! Взорвем интернет добрыми историями, яркими фотографиями и вкусными семейными рецептами!», — призвали организаторы флешмоба — Карельское отделение общероссийской организации «Союз женщин России»

По окончании конкурса-флешмоба жюри определит трёх победителей, которым будут вручены дипломы и ценные подарки от «Союза женщин России».

Свои творческие работы участники могут размещать в социальной сети «ВКонтакте» в альбоме, доступном по ссылке здесь.

Требования к творческим работам, перечень номинаций и условия участия во флешмобе «Ромашковое счастье» можно прочитать в паблике «Карельское региональное отделение СЖР».

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Комментарии

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Вася
2021-08-04 14:58:05
меньше спите по ночам и занимайтесь делом.
Вася
2021-08-04 14:52:54
Это все отголоски 90-х.
театральный критик
2021-08-04 14:36:00
Лишь бы не работать.
Вася
2021-08-04 14:35:17
Сегодня мы идем к вам!
Вася
2021-08-04 14:28:34
Надо бы возраст выхода на пенсию увеличить
кир
2021-08-04 15:59:16
Вася, деловое предложение. Только за. :)
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