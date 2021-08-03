Жителей Карелии просят поделиться «Ромашковым счастьем»

Карельское отделение общероссийской организации "Союз женщин России" приглашает принять участие в творческом фешмобе "Ромашковое счастье".

Принять участие в летнем флешмобе «Ромашковое счастье» приглашаются творческие и активные семьи, проживающие в Карелии, сообщается в паблике «Карельское региональное отделение СЖР».

Флешмоб «Ромашковое счастье» стартовал 8 июля, в День семьи, любви и верности, и завершится 1 октября, в Международный день пожилого человека.

Флешмоб проводится по следующим номинациям:

1. «Семейная вкуснятина»: в данной номинации участники предоставляют фото блюда, приготовленного по любимым семейным рецептам руками всех или одного члена семьи с приложением самого рецепта (на фото – само блюдо и те, кто его готовил);

2. «Семья в объективе»: участники присылают фотографии на тему «Семья» в формате JPG: это должны быть фото семей, которые прожили в браке не менее 25 лет (Серебряная свадьба)

Фотографии должны быть ясными, четкими, качественными.

3. «Самая трогательная история любви»: принимаются эссе, рассказы, истории о том, при каких необычных и удивительных обстоятельствах познакомились ваши родители, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, а затем это знакомство переросло в крепкий и дружный семейный союз.

На каждую номинацию принимаются не более 1 творческой работы от одного участника.

«Поколения, объединяйтесь! Взорвем интернет добрыми историями, яркими фотографиями и вкусными семейными рецептами!», — призвали организаторы флешмоба — Карельское отделение общероссийской организации «Союз женщин России»

По окончании конкурса-флешмоба жюри определит трёх победителей, которым будут вручены дипломы и ценные подарки от «Союза женщин России».

Свои творческие работы участники могут размещать в социальной сети «ВКонтакте» в альбоме, доступном по ссылке здесь.

Требования к творческим работам, перечень номинаций и условия участия во флешмобе «Ромашковое счастье» можно прочитать в паблике «Карельское региональное отделение СЖР».