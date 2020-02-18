Жителей Карелии просят помочь женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации

Благотворительный фонд "Мама-дом" в Петрозаводске ищет добровольцев.
Требуются добровольцы для проведения обучающих и игровых мастер-классов для мам с детьми младшего возраста на базе социального центра "Мама-Дом".
"Очень нужен детский психолог для консультаций мам по проблемам психического здоровья детей", – сообщается в паблике благотворительного фонда.
На средства гранта были приобретены швейные машины. Приглашают добровольцев-швей для обучения женщин.
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Ранее сообщалось, что в Петрозаводске приют для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, с благодарностью примет продукты.
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