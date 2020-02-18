Жителей Карелии просят помочь женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации

Благотворительный фонд "Мама-дом" в Петрозаводске ищет добровольцев.

Требуются добровольцы для проведения обучающих и игровых мастер-классов для мам с детьми младшего возраста на базе социального центра "Мама-Дом".



"Очень нужен детский психолог для консультаций мам по проблемам психического здоровья детей", – сообщается в паблике благотворительного фонда.



На средства гранта были приобретены швейные машины. Приглашают добровольцев-швей для обучения женщин.



Как помочь, смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске приют для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, с благодарностью примет продукты.