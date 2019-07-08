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Новости. Общество
06:40, 08 Июля 2019
фото: "ВКонтакте" /"Хутор Комило"

Жителей Карелии просят помочь восстановить сгоревший дом на хуторе "Кормило"

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В одном из любимейших мест отдыха костомукшан и гостей республики сгорел дотла большой гостевой дом.

Пожар, произошедший вечером в субботу, 6 июля, полностью уничтожил гостевой дом на хуторе "Кормило". По предварительной версии, он начался после включения сауны. Пламя очень быстро распространилось на весь дом. Тушили огонь пожарные из Вокнаволока и Костомукши, но спасти троение не смогли. К счастью, никто из людей не пострадал, сообщает "64 параллель".

Ольга Воробьева в паблике "Хутор Кормило" обратилась с просьбой о помощи:

"Друзья! У нас на хуторе случилась беда! Счастье в том, что никто не пострадал, но наш большой зелёный Дом сгорел полностью. Нам в ближайшее время надо его восстанавливать, иначе мы сойдём с ума рядом с таким пепелищем. И самостоятельно одним нам не справиться... Всех, кто не равнодушен к нашей беде и может помочь, просим перечислять средства на карту Сбербанка Виктора по номеру телефона +79212207836. Нам нужно в ближайшее время начать работу".

Популярное туристическое местечко находится в 6 километрах от деревни Вокнаволок. Радушные хозяева хутора "Кормило" Ольга и Виктор Воробьевы знакомят гостей с природой Северной Карелии. Здесь создан единственный в республике музей самоваров, который насчитывает более 250 экспонатов. На хуторе разводят редкую породу лошадей – Тинкер, ездовых самоедов, Романовских овец.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-08 09:01:12
Всенепременно перечислю следующую пенсию на указанный банковский счет, ибо всю предыдущую уже потратил на гуманитарную помощь сирийским и лугандонским детям.
Гость
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