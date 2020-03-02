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Жителей Карелии просят вступить в регистр доноров костного мозга

Новости. Общество
12:25, 03 Марта 2020
фото: ©ТАСС/Петр Ковалев
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Донорство костного мозга – реальный шанс помочь пациентам с раком крови, сообщили в Минздраве Карелии.

Стать потенциальным донором клеток костного мозга − это безопасно для здоровья донора, небольно и очень просто: достаточно сдать мазок из полости рта и заполнить несколько анкет.

Далее донор находится в режиме ожидания, когда появится пациент, кому он подходит по генетическим параметрам совместимости. Вероятность этого 1 к 1000 случаев. Когда же донор окажется совместим с конкретным пациентом, его пригласят на медицинское обследование, чтобы исключить риски для его здоровья, а затем определят дату сдачи клеток костного мозга.

Жителям Петрозаводска сотрудники регистра предлагают сдать мазки и заполнить анкеты для вступления в регистр в офисе по адресу: ул. Кирова, 38А, вход со стороны "Petroglif", 2 этаж, офис 4 (тел. +7-905-299-91-80):

- 5 марта (чт), с 11.00 до 14.00;
- 14 марта (сб), с 13.00 до 16.00;
- 18 марта (ср), с 11.00 до 14.00;
- 20 марта (пт), с 11.00 до 14.00;
- 26 марта (чт), с 11.00 до 14.00;
- 28 марта (сб), с 13.00 до 16.00.

Жители Костомукши также могут вступить в регистр доноров костного мозга в Центре культурного развития "Среда" на ул. Надежды, 5, тел. для связи +7-921-624-28-13):

- 4 марта (ср), с 16.00 до 19.00;
- 22 марта (вс), с 13.00 до 16.00.

Жители других городов могут заполнить анкеты онлайн, а после прислать заполненные документы и пробы Почтой России.

Подробнее о донорстве костного мозга и деятельности регистра − в соцсети.

Ранее мурманчанин спас двухлетнего ребенка из Карелии, став донором костного мозга.

 

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