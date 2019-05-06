Жителей Карелии с ВЗК вновь приглашают на занятие в Школу для пациентов

Школа будет работать в Петрозаводске в рамках конференции для врачей-специалистов по вопросам диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника.

В Школе для пациентов с ВЗК специалисты расскажут о современных подходах к диагностике и лечению воспалительных заболеваний кишечника, планировании семьи и тактике ведения беременных с ВЗК. Слушатели узнают также все об оказании медицинской помощи больным ВЗК в Карелии и порядке их обеспечения лекарственными препаратами. На занятии Межрегиональная общественная организация поддержки пациентов с ВЗК "Доверие" расскажет о своей работе. Врачи-специалисты ответят на любые вопросы пациентов.

Организаторы мероприятия считают, что занятие будет полезно всем жителям Карелии, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника. Сегодня в нашей республике отсутствуют специализированные отделения или центры медицинской помощи больными с ВЗК (язвенный колит и болезнь Крона). Более того, отсутствуют гастроэнтерологические отделения в стационарах, существует нехватка гастроэнтерологов в поликлиниках.

"Постановка диагноза от первых симптомов может занимать 5-6 лет, что приводит к тяжелому течению болезни с осложнениями и в итоге - к инвалидизации больного. ВЗК по тяжести течения, инвалидизации и летальности занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваний органов пищеварения. Результаты эпидисследований свидетельствуют о росте заболеваемости этой патологией. ВЗК диагностируют, как правило, у молодых людей (20 до 40 лет), а от 30% до 50% случаев - у детей. Пациентам с ВЗК необходимо пожизненно принимать лекарства, в том числе месалазин, месячный курс лечения которого обходится от 6 тысяч до 60 тысяч рублей. Качество жизни страдающих ВЗК приближается к нижней границы бедности (нищете)", - уверены организаторы Школы пациентов с ВЗК.

После направления экспертами ОНФ в Карелии в 2018 году общественных предложений Минздрав республики разработал и включил в ведомственную целевую программу "Предупреждение инвалидизации населения" на 2016–2018 гг. подпрограмму «Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК)», а также был сформирован региональный регистр пациентов с ВЗК. Однако, в карельское отделение общественной организации поддержки пациентов с ВЗК "Доверие" продолжают поступать многочисленные обращения пациентов из Петрозаводска, из районов республики, где не получили лекарства по региональной программе.

Как отметили организаторы занятий для пациентов, жители Костомукши, Петрозаводска, Кондопоги, Питкяранты, Лахденпохья пожаловались на то, что невозможно найти информацию о механизме реализации данной программы. Учреждения здравоохранения не доводят до пациентов порядок получения лекарств по указанной подпрограмме, так как зачастую сами не владеют этой информацией. Кроме того, в сформированный регистр пациентов данные вносятся несвоевременно, что также осложняет получение лекарственных препаратов.

Все эти проблемные вопросы специалисты намерены еще раз поднять на встрече с пациентами и представителями Минздрава.

Занятие в Школе для пациентов с ВЗК состоится 17 мая с 16.00 до 18.00 в конференц-зале отеля "Питер Инн" (пл. Гагарина, д.1) в Петрозаводске. Подробная информация здесь.