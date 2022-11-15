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Жителей Карелии, спасших бабушку от холодной смерти, наградили письмами

Новости. Общество
11:05, 19 Декабря 2022
фото: Максим Антипов/ВК

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Глава администрации Медвежьегорского района Карелии наградил благодарственными письмами мужчин, подобравших замерзавшую пенсионерку.

Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов наградил благодарственными письмами двоих мужчин, которые спасли от холода пожилую женщину. 

«Владимир Сергеевич Михеев и Артем Сергеевич Лупиш не остались равнодушными и спасли пожилую женщину, которая чуть не замерзла на обочине дороги», - написал Антипов в соцсети.

По его словам, женщина опоздала на автобус и решила пойти до магазина пешком от села Палтега до Толвуи, что примерно составляет 18 километров.

«Замерзшая, она лежала на обочине дороги, когда её увидели молодые люди. Без промедления, посадив женщину в машину, вместе с её собакой, молодые люди довезли её до Толвуи и проследили, что с ней всё хорошо», - рассказал глава районной администрации. 

Максим Антипов выразил мужчинам огромную благодарность за неравнодушие и помощь в спасении человека.


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