Жителей Карелии толкают на преступления бедность и безработица - МВД

МВД Карелии подготовило отчет о деятельности органов внутренних дел республики в 2018 году и состоянии преступности в регионе.

Соответствующий документ поступил в Законодательное собрание Карелии (имеется в распоряжении редакции). Из отчета, который глава регионального МВД Дмитрий Сергеев намерен зачитать на грядущем заседании республиканского парламента, следует, что в 2018 году в Карелии было зарегистрировано 185,1 тысячи заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Было возбуждено 9,5 тысяч уголовных дел.

"Оперативная обстановка характеризуется увеличением на 5,9% количества зарегистрированных преступлений", - отмечается в документе.

В том числе, выросло число преступлений, совершенных в общественных местах. Рост зарегистрирован в Петрозаводске, Кемском, Кондопожском, Питкярантском, Прионежском и Суоярвском районах. Здесь больше всего совершено краж, мошенничеств, грабежей и причинения вреда здоровью.

"Состояние преступности непосредственно связано с уровнем доходов населения, безработицей и иными экономическими и социальными факторами. Доля лиц, не имеющих постоянного источника дохода на момент совершения преступления, составила 64,1%, ими совершено 3032 преступления", - сообщается в отчете МВД.

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