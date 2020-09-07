Жителей Карелии во вторник ожидает дождливая погода

О погоде на 8 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем – кратковременный дождь.



Ветер юго-западный, южный умеренный.



Ночью будет +6, +8 градусов, днем потеплеет до +17.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди.



Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +6, +11. Днем потеплеет до +18 градусов.