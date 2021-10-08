Жителей Карелии, возможно, будут пускать в общественные места только по QR-кодам

Организации, оказывающие различные услуги жителям Карелии, в том числе, в сфере общественного питания, возможно, будут требовать от посетителей QR-коды, подтверждающие иммунитет от коронавируса.

Об этом сообщил министр экономического развития Олег Ермолаев.

«Уже сейчас я обращаюсь к руководителям предприятий, предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах оказания услуг, требующих очного взаимодействия с посетителями, в том числе услуг общественного питания. Прошу заранее подготовиться к возможному введению проверки QR-кодов, предъявляемых гражданами в целях получения услуг… Отсканировав данный код вы получите информацию о действительности сертификата вакцинации посетителя либо сертификата, подтверждающего перенесенную инфекцию, с даты выздоровления от которой прошло не более 6 месяцев», — пояснил министр.



По его словам, «рассматриваются разные варианты ограничений, в том числе вплоть до приостановления осуществления отдельных видов деятельности».

Министр подчеркнул, что организации и индивидуальные предприниматели, получившие паспорт коллективного иммунитета, «находятся в режиме наибольшего благоприятствования при введении ограничительных мер».



