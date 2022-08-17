Жителей Карелии «забыли» позвать на День Республики

Жители дачных кооперативов возле Деревянного не смогли попасть на праздник.

Подписчик паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» рассказал о неприятной ситуации, случившейся во время празднования Дня Республики в селе Деревянное Прионежского района.

По словам автора, автобусы в тот день ходили исключительно из Петрозаводска к местам проведения мероприятий, не останавливаясь по дороге. Из-за этого жители многочисленных дачных кооперативов без автомобиля попасть на праздник не могли.

«Автобусы из Петрозаводска лихо провозят гостей из Петрозаводска до Деревянного, не останавливаясь, игнорируя желающих также поучаствовать в празднике. Видимо, к жителям республики решили отнести только людей, находящихся в данный момент в городе П. Компания пожилых женщин, простояв на остановке около часа, вернулись не солоно хлебавши», — пожаловался автор сообщения, «поблагодарив» организаторов и подчеркнув, что было очень неприятно за такое отношение к жителям республики.