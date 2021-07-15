Жителей Карелии ждет жаркая суббота без дождей

О погоде на 17 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу на территории Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +11, +16°С. Днем воздух прогреется до +23, +28°С.

В Петрозаводске также будет переменная облачность. День пройдет без осадков.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +15, +17°С. Днем потеплеет до +25, +27°С. Атмосферное давление будет слабо расти.