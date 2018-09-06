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Новости. Спорт
18:40, 06 Сентября 2018

Жителей Карелии ждут на "Кроссе нации" 15 сентября

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В Карелии 15 сентября пройдет ежегодный Всероссийский день бега "Кросс нации-2018".

Самый масштабный праздник планируется организовать в столице Карелии на стадионе "Юность". Для участников подготовлены различные дистанции в зависимости от возрастных категорий: мальчики и девочки 2009 г.р. и младше преодолеют 1 км; девушки и юноши 1999 г.р. и младше, а также женщины и мужчины 1998 г.р. и старше – 4 км; юноши 1999 г.р. и младше и женщины 1998 г.р. и старше – 8 км; девушки 1999 г.р. и младше – 6 км; мужчины 1998 г.р. и старше – 12 км.

Кроме того, всех желающих ждут на открытом забеге "Александровская верста" в поддержку Всероссийского Дня бега "Кросс нации". Длина дистанции составляет 1,066 км.

Перед началом стартов для всех участников забегов зажигательную разминку проведет Федерация спортивной и фитнес-аэробики Карелии.

Комиссия по допуску участников будет работать с 10 по 14 сентября 2018 года с 10.00 до 18.00 на стадионе "Юность" (пр. К. Маркса, 4А).

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