Жителей Карелии ждут на военную службу по контракту в Ленинградскую область и в Грозный

Управление Росгвардии по Карелии проводит отбор желающих для прохождения военной службы по контракту.
Как сообщили в Росгвардии Карелии, в настоящее время в республике проводится отбор граждан для прохождения военной службы по контракту сроком от 6 до 12 месяцев. Жителей Карелии приглашают служить по контракту в войсковую часть 3526 поселка Лебяжье Ленинградской области и в войсковую часть 3025 города Грозный Чеченской Республики.
В войсковые части требуются:
заместитель командира взвода;
командир отделения;
пулеметчик;
телефонист;
водитель автомобиля/БТР;
сапер;
разведчик;
химик;
снайпер;
гранатометчик;
электрик;
экскаваторщик;
стрелок;
такелажник;
радиотелефонист;
разнорабочий
и другие.
Кандидаты должны быть не младше 18 лет, годными к службе и с законченным основным общим образованием (9 классов).
Ранее военком Карелии дал оценку ситуации с выпускниками, призванными в армию без диплома.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание