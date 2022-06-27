Жителей Карелии ждут на военную службу по контракту в Ленинградскую область и в Грозный

Управление Росгвардии по Карелии проводит отбор желающих для прохождения военной службы по контракту.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, в настоящее время в республике проводится отбор граждан для прохождения военной службы по контракту сроком от 6 до 12 месяцев. Жителей Карелии приглашают служить по контракту в войсковую часть 3526 поселка Лебяжье Ленинградской области и в войсковую часть 3025 города Грозный Чеченской Республики.

В войсковые части требуются:

заместитель командира взвода;

командир отделения;

пулеметчик;

телефонист;

водитель автомобиля/БТР;

сапер;

разведчик;

химик;

снайпер;

гранатометчик;

электрик;

экскаваторщик;

стрелок;

такелажник;

радиотелефонист;

разнорабочий

и другие.

Кандидаты должны быть не младше 18 лет, годными к службе и с законченным основным общим образованием (9 классов).

Ранее военком Карелии дал оценку ситуации с выпускниками, призванными в армию без диплома.