«Быстрей ушел — быстрей пришел»: военком Карелии дал оценку ситуации с выпускниками, призванными в армию без диплома

Андрей Артемьев выразил свое отношение к ситуации с выпускниками педагогического колледжа, которых призвали в армию раньше, чем они получили дипломы.

Напомним, что в минувший вторник, 28 июня, в редакцию «Столицы на Онего» обратился отец одного из призывников и рассказал, что его 20-летнего сына — выпускника Педколледжа призывают в армию раньше, чем он получает диплом.

«Со вчерашнего дня сидит на призывном пункте, сегодня, 28 июня, вроде определилось, куда отправят служить. А дипломы выдают завтра, 29 июня! Он об этом там говорил, и они же (военные — ред.) должны понимать, что человек должен получить диплом об образовании, раз отучился и все сдал!» — объяснил ситуацию родитель призывника.

Обеспокоенному родителю ответил военком Карелии Андрей Артемьев, который отметил, что волноваться не стоит, так как диплом выпускник может получить теперь уже в любое время, главное, что образование у него есть, теперь должен отслужить в армии и жить дальше.

«Есть святая обязанность — служение Отечеству, определенная Конституцией. Есть закон о воинской обязанности и военной службе, в котором четко определено, что правом на отсрочку пользуется гражданин, обучающийся в среднем, высшем, профессиональном образовательном учреждении, на период учебы, но не выше срока освоения основных образовательных программ. Срок освоения основных образовательных программ определяется непосредственно образовательным учреждением, которое и информирует об этом военкомат. Образовательное учреждение может назначить получение диплома и через две, и через три недели после окончания учебы и защиты самого проекта, но обучение человек уже завершил. Поэтому, как только человек сдал крайний экзамен, то через два–три дня он отправляется в войска. Это законно. Это норма, которая на сегодняшний день действует. И тот, кто понимает, что свое время, свои годы надо беречь и ценить, тот пойдет и отслужит в армии. Я имею в виду тех ребят, которые мыслят рационально, традиционно и прагматично. Быстрее ушел — быстрее пришел», — сказал Андрей Артемьев.

Также военком посоветовал родителям не трястись над чадами, иначе молодые люди никогда не станут взрослыми.

«Приказом министра обороны РФ молодые люди идут служить в армию, и ни в какие горячие точки они у нас не попадают. Задача этих молодых людей пройти службу в вооруженных силах и получить военно-учетную специальность, для того чтобы числиться в запасе и быть использованными только лишь в случае мобилизации», — заверил Андрей Артемьев.

Ранее Минобразования Карелии объяснило законность призыва в армию выпускников до получения дипломов.