Минобразования Карелии объяснило законность призыва в армию выпускников до получения дипломов

Призыв на срочную воинскую службу выпускников образовательных учреждений до получения ими дипломов об образовании не противоречит законодательству.

Об этом сообщили сегодня в министерстве образования Карелии, комментируя публикацию «Столицы на Онего» о том, что выпускников Педагогического колледжа призвали раньше, чем им выдали дипломы.

«Решением государственной аттестационной комиссии всем выпускникам Педколледжа 2022 года, допущенным к государственной итоговой аттестации, присвоена квалификация и изданы приказы об отчислении в связи с завершением обучения. Не полученные дипломы хранятся в личном деле выпускников и могут быть получены в любое время по запросу. Согласно законодательству с момента отчисления из образовательной организации граждане призывного возраста могут быть призваны в армию в соответствии с установленным порядком», — говорится в сообщении министерства.