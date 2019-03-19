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Новости. Общество
07:15, 19 Марта 2019
фото: pixabay.com

Жителей отдаленного района Петрозаводска оставят на время без электричества

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На этой неделе будет ограничено электроснабжение в районе Бараний берег и в Средней деревне, сообщили в администрации города.

Причина временных перебоев с электричеством - работы на электросетях. АО "Прионежская сетевая компания" будет проводить испытание электрооборудования в трансформаторных подстанциях (ТП-182, ТП-183).

Энергетики предупреждают, что 20 марта с 10:00 до 16:00 планируется отключение электроэнергии в Средней деревне и на улице Бараний Берег. А 22 марта с 10.00 до 16.00 не будет света в районе Бараньего Берега.

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