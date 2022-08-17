Жителей отдаленных поселков в Карелии бесплатно отвезут к врачу (ВИДЕО)

В рамках нацпроекта «Демография» в Карелии рабоиает социальное такси, сообщили в Минздраве республики.
Жителей отдаленных населенных пунктов Карелии бесплатно отвезут на плановую диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию в рамках нацпроекта «Демография».
«Услуга доставки в медицинские организации работает для пенсионеров, которым больше 65 лет», - рассказали в ведомстве.
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