Жителей отдаленных поселков в Карелии бесплатно отвезут к врачу (ВИДЕО)

В рамках нацпроекта «Демография» в Карелии рабоиает социальное такси, сообщили в Минздраве республики.

Жителей отдаленных населенных пунктов Карелии бесплатно отвезут на плановую диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию в рамках нацпроекта «Демография».

«Услуга доставки в медицинские организации работает для пенсионеров, которым больше 65 лет», - рассказали в ведомстве.