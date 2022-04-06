Жителей Петрозаводска предупредили еще об одном здании, с которого падают кирпичи

С дома №30 по Первомайскому проспекту падают кирпичи, прохожим советуют быть осторожными, сообщается в паблике ЕДДС Петрозаводска.
В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на Первомайском проспекте, 30 с фасада здания падают кирпичи.
В ЕДДС сказали, что сообщение передано в УК ООО "Гарантия Плюс" для устранения.
Ранее сообщалось, что опасность грозит пешеходам, которые ходят у дома №3 по улице Кирова.
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