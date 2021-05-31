Жителей Петрозаводска приглашают на фестивали, концерты и выставки в честь Дня защиты детей

В Международный день защиты детей в Петрозаводске пройдут различные праздничные мероприятия, сообщили в администрации города.

Так, на Кукковке сегодня, 1 июня, проходит торжественное открытие детского сада №4 «Акварельки», построенного в рамках нацпроекта «Демография». Два здания дошкольного учреждения примут 300 юных горожан.

В 11 часов в Соломенном на стадионе школы № 7 стартует праздник «Пусть лето звонкое смеётся».

В 12.00 на Березовой аллее в Петрозаводске откроют сезон фонтанов.

В 13 часов Библиотека № 3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, 17/2) приглашает читателей на игровое занятие «Пусть всегда буду «Я».

С 14 до 17 часов в Петровском саду Российское движение школьников организует семейный АРТ-фестиваль.

С 14 часов в детском городке у ТЦ «Столица» (Лососинское шоссе, 26) начнется детская интерактивная программа «Парад клоунов».

В 16 часов на площадке у Петрозаводской школы искусств им. М.А. Балакирева (Мичуринская улица, 5) стартует праздничная акция «Пусть всегда будет Солнце!». В мероприятии примут участие учащиеся школы - юнкоры, художники, артисты, танцоры и музыканты. В программе: рисунки на асфальте, музыка и веселые песни о детстве, праздничная фотосессия. Также журналисты-балакиревцы проведут интерактивное занятие на тему «Конвенция о правах ребенка».

Также сегодня, напомним, с 15.00 до 17.00 заместитель председателя комитета социального развития – начальник управления образования Светлана Александровна Пахомова проведет горячую линию с горожанами по вопросам материнства и детства. Звонки принимаются по телефону -71-33-10.

Вечером, в 18.30 в арт-зале Культурно-досугового центра Древлянки (ул. Березовая аллея, 31) состоится праздничный концерт «Живет на всей планете народ весёлый – дети!» с участием танцевального коллектива «Маюри», а с 18 до 19 часов в Губернаторском парке танцевальный клуб «Ритм» приглашает всех на детский праздник.

Помимо этого, в Культурно-досуговом центре Древлянки (переулок Попова, 9) весь июнь с 10 до 17 часов открыта выставка работ детских студий декоративно-прикладного творчества «Парад фантазий».

В Городской детской библиотеке им. В.М. Данилова (ул. Гоголя, 14) в течение июня с 11.30 до 17.30 будет работать интерактивная тактильная выставка «Сказка о царе Салтане», предоставленная Санкт-Петербургской государственной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих.