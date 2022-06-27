Жителей Петрозаводска приглашают на субботник в приют для животных

Во время субботника можно убрать территорию, погулять с собаками, сообщили в Миннац Карелии.

Так, 3 июля при организационной поддержке Благотворительного фонда «Рекс» большая команда волонтеров собралась в приюте «Надежда», где находятся собаки, которых спасли из отлова.

Несмотря на жару и палящее солнце, участникам субботника удалось собрать дрова, очистить вход от камней и мусора, погладить и поиграть с подопечными приюта и, конечно, всех угостить.

Следующий субботник — воскресник состоится 7 августа.

Мероприятие прошло в рамках проекта Благотворительного фонда «Рекс» — «Помогаем людям помогать животным: документальные фильмы про негосударственные приюты Карелии», поддержанного грантом Главы Карелии.