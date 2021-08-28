Жителей Петрозаводска приглашают почтить память жертв бесланской трагедии

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Петрозаводске пройдёт акция «Эхо бесланской печали», сообщили в правительстве Карелии.

3 сентября по всей России пройдут акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями, которые произошли в Беслане (Северная Осетия) в сентябре 2004 года и унесли множество жизней. В результате захвата боевиками местной школы погибло более трёхсот человек, большинство из них — дети.

В Петрозаводске молодёжный центр «Смена» организует акцию «Эхо бесланской печали». Она начнётся 3 сентября в 14.00 возле Камня Скорби на Онежской набережной (неподалеку от Ротонды). Память погибших почтут минутой молчания. Участники прочтут стихи и расскажут о страшных событиях тех дней. Акция завершится возложением цветов к Камню Скорби.